Ét spørgsmål melder sig efter to kvinders død: Kunne det være undgået?

En 24-årig mand er sigtet for at have dræbt to kvinder i sin lejlighed på Gudrunsvej i Gellerupparken i Aarhus V. Men nu melder det naturlige spørgsmål sig? Kunne det andet dødsfald være undgået? For Østjyllands Politi var til stede ved lejligheden under det første dødsfald i juli, hvor en 23-årig kvinde mistede livet. Men kunne det andet dødsfald ikke være undgået, hvis I havde ageret anderledes? - Vi greb ind og undersøgte den første sag, som vi kunne gøre det. Vi konkluderede, at der var lavet de undersøgelser, som den sag skulle have, og vi kunne ikke komme videre, siger vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi Flemming Nørgaard.

'Ser sagen i et andet lys' Lidt over en måned senere blev en 18-årig kvinde så fundet død i samme lejlighed, og det fik politiet på andre tanker. - Det er klart, at vi nu ser sagen i et andet lys, lyder det fra Flemming Nørgaard.

VIDEO: Politiopbuddet var stort i Gellerupparken søndag.

Mandag kom det frem under et grundlovsforhør, at politiets teori er, at begge kvinder er døde af forgiftninger. Ifølge anklager Jesper Rubow er dødsfaldene sket i et misbrugsmiljø. Den 24-årige sigtede mand blev efter grundlovsforhøret varetægtsfængslet i fire uger. Han kærede afgørelsen til Landsretten. Østjyllands Politi er færdige med de indledende efterforskningsskridt i sagen og afventer nu resultater på diverse undersøgelser.

Søndag aften var mange betjente til stede ved lejligheden i Gellerupparken. Foto: presse-fotos.dk