Et lettelsens suk i Aarhus: - Det er fantastisk

Det ville være til stor frustration, da deres kundebaser spreder sig langt ud over sognet.

- Det ville være et frygteligt signal at sende, bare fordi der er et højt incidenstal i et enkelt sogn. Det er jo sådan, at det ikke bare er folk fra sognet, der besøger os. Det er fra hele landet, siger Jan Christensen fra Musikhuset.

Både turister og lokale er da også glade for, at man fortsat kan benytte sig af samtlige kulturtilbud i det centrale Aarhus.

- Det er da dejligt. Så kan vi måske komme på ARoS og se det, vi gerne vil. Det handler vel om, at man gerne vil holde tingene kørende, siger Linda Kristensen fra Espergærde

- Det ville være trist for alle, nu det endelig er kommet i gang igen. Folk er glade, hygger sig og har ferie, men hvis det er nødvendigt for at undgå en ny bølge, skal det jo gøres, siger Mette Bruun Mortensen fra Hasselager.