Et ikon for børn: Nu vil Mek Pek noget helt andet

I 2001 udgav han sit første børnealbum med Mek Pek og Habbasutterne med blandt sangen Habba Habba Zoot Zoot, der har over en million afspilninger på Spotify. Siden er det blevet til flere børnealbums og koncerter for børn - blandt andet Åh Abe-koncerterne, som han var med til at opfinde i 1996.

- Jeg kan rigtig godt lide at spille for børn, men jeg har toppet med mine børnesange, så jeg havde lyst til at prøve noget nyt. Jeg håber, at folk tager sangene til sig, så jeg kan lave flere, siger Mek Pek.