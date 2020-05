Et brag af en genstart: Nu skydes første superligakamp efter nedlukning i gang

Superligaentusiaster har længe set frem til at få sparket gang i Danmarks bedste fodboldrække igen efter en coronapause, der har strakt sig over 80 dage. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Kl. 19 torsdag aften åbnede superligaen med et brag af en åbningskamp i et lokalopgør mellem AGF og Randers.

Superligaentusiaster har længe set frem til at få sparket gang i Danmarks bedste fodboldrække igen efter en coronapause, der har strakt sig over 80 dage.

Læs også Superligafans ser frem til genstart trods tomme tribuner

Det er dog en noget usædvanlig oplevelse for ligaens spillere og fans. På grund af myndighedernes retningslinjerne i forbindelse med covid-19, bliver kampen nemlig spillet uden tilskuere.

Fans har haft mulighed for at opstille papfigurer af dem selv på tilskuerrækkerne Foto: AGF

Fans har haft mulighed for at opstille papfigurer af dem selv på tilskuerrækkerne, men må ellers nøjes med at få stationfølelsen serveret gennem videostreams med andre fans.

10.000 tilskuere følger kampen virtuelt over videoplatformen Zoom fra den digitale tribune, som er blevet sat op på Ceres Park og Arenas tilskuerpladser.

Der vil være tre skærme til aftenens kamp. Hovedskærmen, der står i midten, er 40 gange tre meter. Den er til hjemmebanefans. På hver sin side af hovedskærmen er der to mindre skærme til neutrale og udebanefans. Foto: AGF Foto: AGF

Det har også betydet, at AGF har måttet hyre ekstra personale til kampen, som skal sørge for, at der ikke er nogle digitale fodboldfans, som bliver lidt for begejstrede under kampen og glemmer reglerne under en fodboldkamp.

- Ligesom til almindelige kampe skal der være styr på det. Når 10.000 mennesker skal være samlet i et videomøde, så kan der jo godt være nogle, der kan finde på at overtræde reglerne for eksempel ved at vise noget af sin krop uden tøj på, siger kommunikationschef hos AGF, Søren Højlund Carlsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

02:47 VIDEO: Der venter en noget usædvanlig oplevelse, når den første superligakamp, siden Danmark blev lukket ned, torsdag aften bliver skudt i gang. Stadion bliver uden tilskuere. Fans må ty til digitale løsninger. Og produktionsselskabet, der står bag visningen af kampen på tv, har valgt at krydre kampen med en 'falsk' lydkulisse. Se indslaget fra den 27. maj 2020. Luk video

Dåsestemning og paptilskuere

For at bringe stemningen ud i stuerne har produktionsselskabet, der står bag visningen af kampen på tv, valgt at krydre kampen med en 'falsk' lydkulisse. På flere TV-kanaler bliver der derfor afspillet forindspillede jubel- og ærgrelseslyde fra tilskuere, så der kan transmitteres en form for stemning ud, fra hvad der ellers ville være tomme tribuner.

Det er alt sammen fint nok, men det er også grundlæggende lidt dumt. Det giver lidt visuelt, men det kan aldrig erstatte 20.000 fans. Det er selvfølgelig bedre end ingenting. Mads Rundstrøm, AGF-fan

Forud for kampen så AGF-fan, Mads Rundstrøm, intet problem i tiltagene, hvis det kan hjælpe med at bringe nogen fans tættere på klubben i en tid, hvor den ellers kan føles langt væk. Personligt føler han dog ikke, at han får det store ud af det.

Læs også Superligaen genåbner med dåsestemning og papfans: - Det føles falskt

- Det er alt sammen fint nok, men det er også grundlæggende lidt dumt. Det giver lidt visuelt, men det kan aldrig erstatte 20.000 fans. Det er selvfølgelig bedre end ingenting, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND i går.

En stor del af tiltagene er taget med inspiration fra den tyske Bundesliga, der som et af de første lande åbnede den professionelle fodbold op igen.

Mathias Heidmann arbejder på et bosted, hvor både ansatte og borgere havde lavet papfigurer, som de i går satte på AGF-tribunerne.

Langt de fleste fodboldfans vil følge ligaen i samme omfang

Ifølge en måling som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau, vil langt de fleste danske fodboldfans følge ligaen i samme omfang, som de normalt ville gøre.

På spørgsmålet om hvordan det vil påvirke deres interesse i at følge Superligaen, når kampene gennemføres uden tilskuere på stadion, men alene er tv-transmitteret, svarer 50,2 procent af de 1089 respondenter, at de vil følge Superligaen lige så meget som før.

Læs også Virtuelle vagter skal sikre, at fodboldfans ikke smider tøjet

4,4 procent af de adspurgte svarer endda, at de vil følge mere med end før, mens 6,3 procent svarer, at de vil følge mindre med. De resterende 39,1 procent svarer "ved ikke" eller har ingen holdning til spørgsmålet.