Ercan sekunder fra at støde ind i vanvidsbilist

Han ser, at politiet kommer kørende lige bagved manden med blå blink og udrykning.

- Jeg er lidt i chok

På trods af politiets blink og sirener standser bilisten ikke, men sætter farten op og fortsætter ned på Djurslandsmotorvejen imod færdselsretningen.

- Jeg er lidt i chok, så jeg fortæller det også til min leder og kolleger på arbejdet og ringer til min kone også, siger Ercan Øzturk om oplevelsen.

Han er glad for, han slap sikkert fra det.

- Han skulle aldrig have muligheden for at få det kørekort igen, siger Ercan Øzturk.

Patruljen kører efter den 29-årige ned på motorvejen, men holder sig i nødsporet. Manden kører med mindst 150 km/t og op ad en tilkørselsrampe ved afkørsel 17 Hjortshøj, hvor han mister kontrollen og rammer autoværnet på Mejlbyvej.

Varetægtsfængslet i fire uger

Patruljen anholdt manden, der stadig sad bag rattet og havde pådraget sig mindre skader. På passagersædet sad en 17-årig kvinde, som var i familie med den 29-årige, hun havde heller ikke pådraget sig alvorlige skader.

Den 29-årige blev sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed, for narkokørsel, for ikke at have fulgt politiets anvisninger og for en række færdselsforseelser. Derudover blev han sigtet for overtrædelse af knivloven, da han under en visitation blev fundet i besiddelse af en kniv.

Torsdag blev den 29-årige ved et grundlovsforhør ved retten i Aarhus varetægtsfængslet i fire uger. Han erkendte forholdene. Han tog forbehold for at kære kendelsen.