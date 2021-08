Er festugen glemt? - Det er gået lidt ubemærket hen for mig

Fredag starter Aarhus Festuge. Og efter to års fravær skulle man tro, at aarhusianerne havde glædet sig. Men det er ikke alle, der haft et stort kryds i kalenderen.

- Jeg havde egentlig ikke planlagt at tage til festugen, men så opdagede jeg lige, at det var her, da jeg var nede i byen. Så det kan godt være, at jeg skulle det, siger Amalie Rose.