Er det snart slut med restriktioner? Coronaekspert er optimistisk

- Ja, det tænker jeg da, og det håber jeg bestemt, at vi kan. Lige nu er der en anden udfordring, og det er, at der er så mange smittede, sådan at der er rigtig mange mennesker, der er hjemme og passe deres børn for eksempel. Og de har jo vanskeligt ved at opfylde nogle vigtige samfundsvigtige funktioner samtidigt.

Åbent i paradis

Søndag blev flere restriktioner i kulturlivet løftet. Det betød blandt andet, at den aarhusianske biograf, Øst for Paradis, igen kunne åbne for gæster.

- Det var fuldstændig fantastisk. Det var en boblende glæde at se kunder strømme ind og se kaffemaskiner virke igen, siger direktøren i Øst for Paradis, Line Bjørn Daubjerg Christensen, til TV2 ØSTJYLLAND.