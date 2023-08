Enorme dukker indtager gågade

Aarhus Festuge er i fuld gang, og det kunne lørdag ses på gågaden i Aarhus.

Her gik et optog med flere meter høje dukker, drager, klovne og gøglere ned blandt de handlende og turister. Med sig havde de et band og flere dansere, der skabte liv i gadebilledet.

Projektet hedder Kosmos Good Life, og inkluderer dukker af kunstneren Maria Lexa.

- Nogle af disse vidunderlige gamle dukker og figurer har i flere år ligget stille i opbevaring i min hjemby, San Francisco, men endeligt er de blevet sendt med skib til Danmark. Det er så spændende at renovere dem og at give dem chance til at vække nyt liv i dette års optog samt sprede glæde i Aarhus’ gader, udtaler Maria Lexa i en pressemeddelelse.

Se video fra optoget i videoen ovenfor