Energiselskaber præsenterer gigantiske overskud

Energikoncernen Norlys, der har hovedkontor i Silkeborg, kom ud af 2022 med et overskud før skat på 4,2 milliarder kroner.



Det erfarer mediet Finans fra kilder, som har adgang til koncernens årsresultat, der endnu mangler at blive offentliggjort.

Resultatet er næsten ti gange så højt som året før.

Tjent på energimarked

Ifølge Finans er det høje overskud særligt et resultat af store indtægter i energihandelsselskabet Norlys Energy Trading, som koncernen ejer 51 procent af.

Pengene er tjent på et energimarked, hvor der var store prisudsving sidste år. Det gav energiselskaber gode vilkår for at tjene penge på handel med energi.

Det fremgår dog ikke af mediets oplysninger, hvilke kunder indtjeningen helt præcist er kommet fra.

Ikke desto mindre har nogle af andelshaverne lagt op til et opgør med, hvad overskuddet skal bruges til.

Et af forslagene går på, at elforbrugerne skal have rabat direkte på deres elpriser.

Ingen kommentar

Norlys ønsker først at kommentere resultatet, når årsregnskabet er blevet godkendt på koncernens generalforsamling 20. april.

- Overordnet kan vi dog sige, at hele overskuddet vil blive geninvesteret primært i tiltag relateret til den grønne omstilling eller kanaliseret tilbage til vores ejere, siger pressechef Michelle Hald til Finans.

Og Norlys er ikke ene om at have tjent milliarder på energihandel sidste år. Det samme har Energi Danmark.

SF indkalder ministre i samråd efter rekordoverskud hos Energi Danmark

SF indkalder skatteminister Jeppe Bruus (S) og klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) i samråd.

Det sker, efter mediet Finans onsdag beskrev et fortroligt regnskabsudkast, som viser et historisk stort overskud på 8,9 milliarder kroner hos energihandelsselskabet Energi Danmark, der har hovedkontor i Aarhus.

Det er mere end 50 gange mere end energiselskabets hidtil bedste resultat i 2019, som var på 167 millioner kroner.

Regnskabet er endnu ikke godkendt, men det er revideret. Hvis det bliver godkendt af repræsentantskabet i slutningen af april, kan det offentliggøres.

- Det tyder på, at der er rigtig, rigtig mange penge, der er endt i kassen hos energimellemhandlerne.

- Derfor trænger det sig alvorligt på med at få lavet en særskat for de her helt ekstraordinære indtjeninger, siger politisk ordfører for SF, Signe Munk.

- Der er ikke en dansker, der er gået fri af tårnhøje energiregninger de sidste år, siger hun.

Gik fri

Signe Munk peger på, at mellemhandlerne på energimarkedet gik fri, da regeringen tidligere på året præsenterede sit forslag til, hvordan den vil beskatte de overnormale profitter i energibranchen.

- Vi har på andre områder af energihandlerne sat en særskat på for netop at få nogle af de penge tilbage i statskassen og tilbage til borgerne. Det mener jeg også skal ske for de her mellemhandlere, siger hun.

Rekordomsætningen i Energi Danmark skyldes, at koncernen er blevet mellemhandler af energi. Ifølge Finans vil det sige, at man med større risiko laver finansielle væddemål i forhold til prisudviklingen.

Tidligere har Energi Danmark meddelt, at der ikke er tjent penge på erhvervskunder i 2022. I stedet er der tjent på handel med energi på markeder, som ikke ligger i Norden.

Energi Danmark sælger ikke energi til privatkunder.