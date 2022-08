Endnu flere melder sig i kampen mod højhusplaner

Udsigten til flere højhuse i kvarteret får nu en gruppe borgere fra Riisvangen i det nordlige Aarhus til at gå sammen.

I dag mødte mere end 150 personer op til den stiftende generalforsamling for et fællesråd, der skal hjælpe dem til at stå stærkere i kampen mod en ny helhedsplan for Randersvej, som Aarhus Kommune har i kikkerten.

Aarhus Kommune ønsker at udvikle et område med 600 meter til hver side af Randersvej fra Ringgaden og til Ringvejen. Det er et område med både villakvarterer og etagebyggerier.