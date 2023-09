Endnu en sag: Kommune har også opkrævet for meget i byggesager

Hvis du har fået behandlet en byggesag ved Aarhus Kommune, kan du måske have betalt for meget for det.

Derfor åbner kommunen nu for, at man kan få penge tilbage, hvis man er blevet opkrævet for meget i byggesagsgebyr.

Det oplyser Aarhus Kommune mandag i en pressemeddelelse.

Det er anden gang i løbet af få dage, at Aarhus Kommune må erkende, at den har opkrævet for mange penge.

I torsdags oplyste Aarhus Kommune, at en lang række forældre - mindst 80 familier - ved en fejl er blevet opkrævet forældrebetaling for deres barns plads i specialdagtilbud - pladser, der ifølge serviceloven skal være uden forældrebetaling. De familier kan nu se frem til at få en million kroner tilbage tilsammen - men endnu flere familier kan muligvis se frem til at få penge retur.

Hav tålmodighed

Mandag er det så kommunens afdeling for Teknik og Miljø, der kryber til korset.

- Vi opfordrer til, at man henvender sig, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man har betalt for meget, så vil vi i dialog med borgerne kigge på sagerne. Men vi opfordrer også til, at man væbner sig med tålmodighed, da der er tale om en meget stor sagsmængde, siger Torben Simonsen, kontorchef i Teknik og Miljø, i pressemeddelelsen.



Helt konkret gælder det byggesager i perioden 1. januar 2015 til juni 2020, hvor kommunen muligvis har opkrævet for meget i byggesagsgebyrer.

Aarhus Kommune oplyser, at den siden 1. januar 2015 har opkrævet gebyrer i byggesager efter tidsforbrug - per påbegyndt 15 minutter.