Endelig kom den store dag: Oskar og Bertram fik tårerne til at trille

De har øvet sig i hundrede, hvis ikke tusindevis af timer for at blive klar til premieren. Oskar Mehlbye og Bertram Lyng Engelsted Jarlkilde, der begge er 12 år gamle, deles om hovedrollen i familieforestillingen Charlie og Chokoladefabrikken.

Som det er kutyme, når man har med børn at gøre, er de to om hovedrollen, så de ikke skal stå på scenen hver aften. Det er simpelthen for hårdt.

Vi var med, da de for første gang skulle spille hele forestillingen igennem.

- Jeg er lidt spændt på, om jeg kan huske det hele, fortalte Bertram Lyng Engelsted Jarlkilde, inden han trådte ind på scenen.

Det kunne han heldigvis – og Oskar Mehlbye ligeså. Fælles for dem begge var, at publikum ikke var hr. og fru hvem som helst: Det var nemlig mor og far.

Hvordan de tog imod, kan du se i videoen her, der er tredje og sidste afsnit af vores serie Drengene og Chokoladefabrikken: