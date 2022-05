En taknemmelig Zelensky talte til danskerne

For præcis 77 år siden kunne danskerne i deres radioer høre de befriende ord:

"Tyskerne kom altsaa til Fornuft og valgte Kapitulationen.

Nu for nogle faa Minutter siden erfarede vi fra Montgomerys Hovedkvarter, at Fjenden i Holland, i Nordvesttyskland og i Danmark har kapituleret," oplæst af Johannes G. Sørensen fra BBC i London.

Dermed var Danmark frit, og det markeres med stearinlys i vinduet og i år en særlig taler.

Ukraines præsident Zelensky er nemlig gennem video med på storskærme i Aarhus og København i anledning af arrangementet "Et lys i Mørket".

- Vi er taknemmelige for, at I hjælper os med at kæmpe. Jeres ærlighed i forhold til sanktioner, og jeres inderlighed i forhold til, hvordan I behandler ukrainere. At I viser vores flag på gader og pladser vidner om, at I forstår situationen, siger præsidenten fra storskærmen på Bispetorv.