En succes ifølge direktøren, men køen på gaden fortæller noget andet

Kunne I ikke have forudset det?

- Uha, nu skal vi huske på, at vi har mange, der sidder herinde, og så har vi mange der stiller spørgsmål til tv-pakker, og der har vi Yousee med som samarbejdspartner, så vi har rigtig mange med på telefonerne rundt omkring vores samarbejdspartnere. Der kan næsten ikke være flere, og jeg prøver bare lige at sige igen, at dem, der kommer igennem her, oplever, at de kommer rigtig hurtigt igennem, og det skal de også have lov til at gøre de næste par dage, siger direktøren.

22.000 kunder har bestilt internet, og 21.000 kunder har bestilt tv-signal ved Vios efter bruddet med Stofa.

Bruddet skete, da Antenneforeningen Aarhus valgte at købe nettet hjem af Stofa via en gammel tilbagekøbsaftale fra 1978 og lave sit eget brand, Vios.