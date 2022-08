En snak om liv og død: Museum sprætter antilope op foran gæsterne

Dissektionen bliver vist på en storskærm, hvis man ikke har lyst til at stå helt tæt på antilopen. Men Jakob Worm Bisfort forventer dog at se et par nysgerrige ansigter forrest.

- Eventet er for alle. Men det er klart, at børn har en helt særlig nysgerrighed, som vi er glade for, siger han med et grin.

"Cirkulær søndag" afholdes klokken 10-16, mens dissektionen finder sted cirka klokken 13.