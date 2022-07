En sidste hilsen til Dustin gjorde indtryk da den landede syd for Aarhus

Hvem Dustin var, fremgår ikke tydeligt, men de seks afsendere har hver haft tætte relationer til ham.



- Der er navn på vedkommende, der formentlig er gået bort, men der står egentlig ikke, at det er et menneske. I starten tænkte vi derfor, at det for eksempel også kunne være en hund, men på sedlerne står der noget med lillebror og andet, som tyder på, at det er et menneske, fortæller Christina Jønsby og fortsætter.

Ikke et ballonsted

Hun opdagede ballonerne sammen med sin datter Alberte, da de skulle ud for at ride. Fra Tranbjerg, hvor familien bor, krydsede de over den nye cykel- og gangbro over Giber Ringvej, og deromkring opdagede de, at to balloner ragede op i landskabet fra noget krat.

Christina Jønsby tænkte straks, at de jo måtte være fyldt med helium, siden de sådan hang i luften, og mor og datter talte om, om der mon som ved en flaskepost kunne være bundet en hilsen til ballonerne.

- Det er ikke et sted, man ellers lige kommer med balloner, ræsonnerede Christina Jønsby.