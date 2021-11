En person er kommet alvorligt til skade i lejlighedsbrand

Mandag formiddag er politi og brandfolk til stede ved en lejlighedsbrand i Nyringen ikke langt fra Vejlby-Risskov Hallen i Aarhus.

Østjyllands Politi modtog meldingen om branden klokken 09.44.

- En person er kommet alvorligt til skade. Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke sige yderligere om personens tilstand, siger Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Han fortæller, at hele opgangen er blevet evakueret, og at alle beboere er ude af deres lejligheder.

Ifølge Jakob Christiansen arbejder brandfolk her klokken 10.50 fortsat på stedet, og det er derfor endnu for tidligt at sige noget om årsagen til branden.

TV2 ØSTJYLLAND følger sagen og opdaterer løbende artiklen...