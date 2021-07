Én nærkontakt lukker hel SFO: - Der er enormt indgribende

Én nærkontakt til en person, der er smittet med delta-varianten af coronavirus. Det er alt, der skal til for at lukke en hel SFO.

- Det er enormt indgribende, når man går et ekstra led ud. Selvom vi ikke har en eneste, der er konstateret smittet, så skal alle i isolation, fordi én pædagog har været uheldig at være i nærkontakt med en delta-smittet, siger pædagogisk leder for Skæring skoles SFO, Jeppe Gissel Eriksen, til TV2 ØSTJYLLAND.