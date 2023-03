Emma har sat alt på pause for historisk bedrift

26-årig Emma Østergaard har satset alt på ét bræt. Hun har opsagt sin lejlighed, droppet studiet og sat alle andre planer i livet på pause. Tirsdag begynder hendes ekspedition, som hun har forberedt de sidste tre år. De fleste af hendes veninder er i gang med studie, arbejde og karriere. Men for Emma Østergaard har livet i flere år handlet om en ting; Mount Everest. - Det er vildt spændende, hvad der skal ske bagefter. Jeg aner ikke, hvad der sker i mit liv om tre måneder, siger hun. Ideer og muligheder er der rigeligt af, men det må vente.

Emma Østergaard har blandt andet besteget Kilimanjaro og bjerge i Alperne som forberedelse Foto: Jakob Urth

På tirsdag sætter hun sig i flyet mod Nepal. Hun har forberedt sig optimalt, og den unge aarhusianer føler sig sikker på, at hun nok skal komme til toppen.

Hvis det lykkedes, bliver hun det 21. medlem af den meget eksklusive klub af danskere, der har nået toppen af det myteomspundne bjerg.

Historisk Emma Østergaard kan blive den blot fjerde danske kvinde, men hun bliver den yngste danske kvinde til at nå toppen af det højeste punkt på vores jordklode. Toppen er målet med det hele, men det er vejen dertil, der fylder hende med glæde inden afrejse. - Det er rejsen, ekspeditionen, den følelse, der giver mig passionen, lykke og styrke, siger hun.

Emma Østergaard opdagede i sine sabbatår, at hun var glad for at vandre. Særligt når det gik opad. Her er hun i Norge. Foto: Privatfoto

Emma Østergaard skal bestige bjerget med sin klatremakker Jakob Urth, der har besteget fire bjerge over 8000 meter. De kom tilfældigt i kontakt med hinanden for tre år siden, og hendes drøm om Mount Everest blev pludselig et realistisk mål. Hun forventede, at det ville tage tyve år at blive klar, men nu har de gjort det på tre. Jakob Urth har hjulpet hende med at drømme stort - og gøre det til virkelighed.

Det har ikke bare været en fysisk udfordring at træne sig op til at bestige det 8849 meter bjerg. Økonomi har fyldt mindst ligeså meget for Emma Østergaard. - Jeg kommer afsted med en kæmpegæld, siger hun.

Den 26-årige bjergbestiger har brugt tre år på at finde sponsorerer, samarbejdspartnere og etablering af en virksomhed, men økonomisk er der stadig et hul i budgettet. Kæmpegæld Hvor meget det har kostet hende holder hun for sig selv. Men turen op på Mount Everest koster hende 600.000 kroner for tilladelser, sherpaer, flybilletter og så videre. - Det har været så intensivt, fordi det er så dyrt. Jeg har investeret alt, hvad jeg har, siger hun. Hun regner med at kunne bruge sine erfaringer og historier fra Mount Everest til at skabe en karrierevej, når hun vender hjem til Danmark til sommer. Hun vil leve af at bestige bjerge. - Jeg havde aldrig drømt om, hvor vildt det er blevet. Det er blevet så meget mere end et bjergbestigningsprojekt, siger hun.

Emma Østergaard vil nemlig også bruge sin ekspedition som inspiration for andre kvinder. Bjergbestigning er en verden befolket af mænd, men bjergene er ligeglade. De behandler alle lige. - Bjergbestigning er en mandsdomineret verden. Men når vi er i bjergene, er vi alle ens, for vi er der af samme årsag, men der er bare flere mænd. Jeg vil vise, at man kan skabe sine egne muligheder, ikke kun det, man lærer i skolen, siger hun.

Lene Gammelgaard besteg i 1996 som den første danske kvinde Mount Everest Foto: Ritzau Scanpix/Jørgen Jessen