EM-frustrationer gik ud over midtbyen: Flød med skrald og glasskår

Årsagen, til at det især er Rådhusparken, der er blevet hårdt ramt efter EM-kampen i går, er, at kampen blev vist på storskærm på den anden side af gaden ved Musikhuset.

- Vi kan se, at folk er blevet opmærksomme på, at de kan sidde i Rådhusparken og se storskærmene derfra. Vi er i dialog med arrangøren fra Musikhuset, som også kan se, at det ikke er optimalt, siger Kim Gulvad Svendsen.

- Vi er alle enige om, at det her er en uholdbar situation, og at vi skal have ændret på noget inden næste kamp.

Driftschefen tilføjer, at der til gengæld var meget pænere i Botanisk Have, end der plejer at være.