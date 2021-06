EM-eventyr udløser fodboldfest i gaderne

Imens bliver der sunget med på "Der er et yndigt land" ved Trianglen på Østerbro.

Også videoer fra Gothersgade og metroen vidner om, at sejren blev fejret med manér til langt ud på natten.

Fra Nordjyllands Politi fortæller vagtchef Torben Larsen, at fejringen er foregået i god ro og orden.

- Vi har ikke bemærket noget, udover at vi har været ude at bede folk om at dæmpe musikken de steder, hvor stemningen har været lidt for god, siger han.

Nu vil kun tiden vise, om der bliver folkefest igen på lørdag, når Danmark har spillet ottendedelsfinale mod Wales i Amsterdam.