Elever strejkede: - Bestyrelsen har ikke løst sin opgave

- At der er en konflikt mellem ledelsen og lærerne, blander vi os egentlig ikke i. Vi ved bare, at vi mister vores lærere, og det går ud over fagligheden i vores undervisning og nok også vores eksaminer til sommer, siger Emma Ebbesen, der går i 3.g.

Her var konklusionen tidligere på året, at der er et krænkende miljø på skolen, og at ikke mindre end 13 lærere har følt sig krænket.

- Vi har fået nok, ja. Vi kæmper for vores egen skyld, fordi det går ud over vores undervisning, siger Emma Ebbesen.

Én af lærerne på skolen Per Fløng, kan nikke genkendende til det miljø, som rapporten fandt.

- Det er klart, at når eleverne også bliver påvirket af, at skolen gennem syv år har haft et psykisk dårligt arbejdesmiljø, så er det et udtryk for, at nu er den situation med konflikten også begyndt at påvirke eleverne, og det er forfærdeligt, det er skrækkeligt, siger han.

Bestyrelsen har ikke løst sin opgave

Ifølge formand for Gymnasieskolernes Lærerforening er situationen på Marselisborg dybt bekymrende.

- Der er ledelsen, der har der daglige ansvar, og i sidste ende er der en bestyrelse, der har et ansvaret for arbejdsmiljøer, og den bestyrelse har ikke løst sin opgave. Det må man kunne konstatere efter seks år, siger formand Tomas Kepler.

Bestyrelsesformand for Marselisborg Gymnasium, Erik Østergaard Jensen, ønsker ikke stille op til interview, men han erkender i et skriftligt svar, at bestyrelsen kunne have informeret eleverne bedre om de tiltag, der er i gang for at gøre arbejdsmiljøet bedre.

Har bestyrelsen fuld tillid til Kirsten Skov som leder?

- Den igangsatte proces involverer den nuværende ledelse og lærere, og det er bestyrelsens forventning at dette arbejde kan skabe et et godt arbejdsmiljø på skolen, skriver Erik Østergaard Jensen.