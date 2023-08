Elever støtter lærere og går i strejke

I mange år har arbejdsmiljøet på Marselisborg Gymnasium i Aarhus været betændt. Ansatte siger op og bliver sygemeldt på stribe.

Det får nu også eleverne til at sige stop.

De mener ikke, at ledelsen behandler sine ansatte ordentligt. De vil strejke for en bedre ledelse og et bedre arbejdsmiljø.

Det sker den 31. august klokken otte. Her vil eleverne ifølge TV2 Østjyllands oplysninger møde op på gymnasiet og strejke. Bagefter går de hjem "for at signalere, at vi ikke støtter op om den krænkende ledelsesstil, som vi oplever", skriver eleverne i en begivenhedsinvitation på Facebook.

En elev fortæller til TV2 Østjylland, at det dårlige arbejdsmiljø skader deres uddannelse. Hun har haft fem forskellige matematiklærere i løbet af sin tid på gymnasiet. I et andet fag har hun haft tre lærere på to år. De gør det også fordi, de holder af deres lærere og gerne vil have, at de får en bedre arbejdsplads, hvor man ikke går og frygter, at de stopper.

Hun ønsker ikke at stille op til et interview.

13 krænkelser

I december fik gymnasiet et påbud fra Arbejdstilsynet om at undersøge arbejdsmiljøet. Her påviste erhvervspsykologer fra firmaet Human Act et alarmerende og betændt arbejdsmiljø mellem medarbejdere og ledelse.



Blandt andet kom det frem, at der var 13 tilfælde af krænkelser indenfor et år.

Det dårlige arbejdsmiljø har tidligere været omtalt i medierne, og APV'erne fra 2017, 2018 og senest i 2021 dumper arbejdsmiljøet.