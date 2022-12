Elever sendt hjem på grund af kulde

Kolde dage med temperaturer et godt stykke under frysepunktet kombineret med et defekt varmeanlæg fik temperaturen i klasselokalerne på Marselisborg Gymnasium til at dale helt ned til 14 grader.

- Vi sendte eleverne hjem mandag, for det var meget koldt, fordi en udeføler på vores varmeanlæg gik i stykker. Den troede, der var 150 grader udenfor, og det må jo siges at være lige i overkanten - og så bliver der ikke sendt varme indenfor, siger vicerektor Ulrik Lyng Vestergaard.

Gymnasieelverne er derfor blevet undervist online hjemmefra mandag og tirsdag.

- Det er ærgerligt, at varmeanlægget går i stykker lige netop på en af årets koldeste dage. Men hvis der er noget, corona-krisen har lært os, så er det at kunne omstille til hjemmeundervisning, så det har vi gjort, siger vicerektoren.

Fejlen er blevet udbedret nu, så onsdag morgen skal eleverne tilbage i klasselokalerne igen.