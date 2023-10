Elever måtte hive fladskærme og kunst ned - forstår ikke kaos på ny skole

- Det er da et kæmpe problem, at det er en helt ny skole, der har kostet mange penge, og så kan tage ikke holde vand, når det regner meget, siger Bjørn Overeen.

Han ærgrer sig over, at de medie- og journaliststuderendes blot tre år gamle skole har så tydelige problemer med at holde på vandet.

- Det dryppede virkelig meget. Det var næsten som at tage et brusebad, siger han.

- Entreprenøren er imidlertid gået konkurs, så sagen kører mod en garantistiller, og vi kommer til at køre en ny sag, hvis det får økonomisk betydning for os, sagde Søren Østergaard.

De studerende blev sendt hjem tirsdag, da man frygtede, at vandet kunne få loftpladerne til at falde ned.

Faskinerne er en slags depot for regnvand, der er designet til at opsamle vand, når der falder meget nedbør. Fra faskinen bliver vandet ledt ned i jorden i et tempo, der sikrer, at der ikke sker oversvømmelser. Men de virkede ikke, som de skulle tirsdag. Årsagen er endnu uklar.

Den 13. september oplyste skolens kommunikationsafdeling, at man i august fik tjekket samtlige loftplader efter, hvor det blev konstateret, at tre plader skulle have ekstra sikring.

- Alt skulle være sikret og sikkert, og der har ikke været nogen problemer med pladerne siden, lød det i et skriftligt svar fra skolen.

Skolen skriver fredag, at de er ærgerlige over, at de måtte sende eleverne hjem tirsdag.

'Vi er ellers meget glade for bygningen. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at vi skulle aflyse undervisning i tirsdag på grund af regnen. I virkeligheden kunne man sikkert godt have fortsat med det meste af undervisningen, men vi vurderede, at det var smart at handle hurtigt. Man vil altid gerne have, at alt fungerer, så det er irriterende,' siger Dan Hansen, presse- og kommunikationsansvarlig på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.