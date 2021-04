Elever har fået nok: Vil samles til undervisning på caféer i protest

Gymnasieeleverne i Viby står ikke alene med deres skepsis overfor nedlukningen af uddannelsesinstitutionen.



Fredag sagde gymnasiets rektor, at hun tvivler på, at de nuværende regler for lokal nedlukning er optimale:

- Jeg tænker meget på de stakkels elever, der sidder derude bag skærmen. Men jeg tænker faktisk også, at det, at eleverne kommer her, er en større sikring i forhold til at forhindre eventuel smitte, end at de nu skal sidde hjemme, forklarede rektor Lone Sandholdt Jacobsen til TV2 ØSTJYLLAND.

I Aarhus Kommune er flere institutioner i Gellerup Sogn også tvangslukket som følge af for høj smitte.