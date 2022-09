Elever har fået nok: Gyldent håndtryk og dyre receptioner afsløret

Økonomisk rod, dyre receptioner og et gyldent håndtryk til 2,1 millioner kroner til den tidligere rektor.

Det er nogle af de afsløringer, der er kommet frem om Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus.

Det skriver fagbladet Journalisten.

Til stor utilfredshed hos eleverne på skolen.



- Jeg tror mest af alt, der er en forvirring omkring, hvordan det her kan lade sig gøre, og hvad der lige er sket. Vi kan ikke forstå, at der er dyre fratrædelsesordninger, i stedet for penge til undervisningen eller foreninger på skolen, siger Emil Vogelius, som er formand for Kredsen af Journaliststuderende, KaJ, til TV2 ØSTJYLLAND.

Studerende protesterer

Fredag afholder de studerende derfor en "happening", som er arrangeret af De Studerendes Råd og med opbakning fra KaJ.

Emil Vogelius fortæller, at de vil holde tæt med, hvad der præcis skal ske fredag, men at det bliver en markering af de studerendes utilfredshed med skolens økonomistyring.

- Vi i KaJ støtter foreninger på skolen, og det gør skolen også, men i langt mindre grad, så det er faktisk fagforeningen, som holder tingene kørende, mere end det er skolen, siger Emil Vogelius.



Gyldent håndtryk og dyre receptioner

Frustrationen over skolens brug af penge, kommer blandt andet, efter at Journalisten kunne fortælle, at tidligere rektor Trine Nielsen forhandlede sig til en fratrædelsesgodtgørelse på 2,1 millioner kroner. Det skete i juni 2021, efter hun havde siddet på posten i to og et halvt år.

Det gyldne håndtryk skete kort tid efter en sparerunde, hvor skolen gav afkald på seks medarbejdere, som skulle nedbringe skolens udgifter med 3,5 millioner kroner.

- Der mangler nogle penge til de studerende, og jeg kan mærke, at der er en frustration og en uforståenhed blandt eleverne, siger formanden for KaJ.



Derudover er det også kommet frem, at der i 2019 blev afholdt fire receptioner for samlet 130.000 kroner i forbindelse med udskiftning af ledelsen på skolen.

Mandag kunne Journalisten også fortælle, at skolen udbetalte resultatløn til en fritstillet medarbejder, og det har fået kritik fra skolens revisor og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Undersøgelse i gang

Emil Vogelius håber, at protesten fredag vil gøre opmærksom på, at eleverne er stærkt utilfredse.

- Vi håber på at få nogle svar, og så håber vi på at markere os og sige, at det her gider vi ikke at finde os i. Og så håber vi, at man i fremtiden vil tænke mere over, hvordan man bruger pengene på.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er nu i gang med at undersøge forhold omkring DMJX' økonomi.



Lisbeth Knudsen var bestyrelsesformand for DMJX under de omtalte sager. Den nuværende formand er Lea Korsgaard.



TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet Lisbeth Knudsen, men hun har ingen kommentar til sagen.