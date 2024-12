Elbiler stikker af: Flest solgt i Østjylland

Ifølge skatteminister Rasmus Stoklund (S) viser tallene, at elbiler er blevet mere tilgængelige for den almene dansker. Det skyldes blandt andet, at der nu findes biler, der kan køre større distancer.

Det er særligt i kommuner, hvor der endnu ikke var så højt salg af elbiler i 2023, at stigningen har været stor.

Dermed er det blevet nemmere for folk, der bor længere væk fra byerne, at få elbilen til at passe ind i deres hverdag.

- Jeg glæder mig over, at elbilen er blevet danskernes foretrukne valg. Det er jo godt for klimaet, og det går den rigtige vej. Vi får flere grønne biler på vejene, og det, synes jeg selvfølgelig, er positivt, siger skatteminister Rasmus Stoklund.

Han peger derudover på, at priserne på elbiler er gået ned, og at der er kommet flere mindre elbiler på markedet.

Samtidigt er brugtbilsmarkedet begyndt i stigende grad at handle med elbiler, hvilket gør de elektriske biler mere fremkommelige for flere danskere.

- Udviklingen viser, at det er blevet tilgængeligt for flere at købe en elbil. I starten var det nok primært folk med ret høje indtægter, der havde råd til at købe en elbil, siger Stoklund.

Topper i Østjylland

Det er kommunerne med de største byer, der topper listen over, hvor mange elbiler der bliver solgt.

Højest scorer Aarhus, efterfulgt af København og Aalborg. I Aarhus blev der købt 5912 elbiler i 2024.

Otte af de ti kommuner, der købte flest elbiler i 2024, er jyske.

Ifølge skatteministeren peger udviklingen på, at der fra politisk side skal være fokus på elbiler.

- Vi skal blive ved med at sikre, at infrastrukturen hænger godt sammen med udviklingen i bilbestanden, siger Rasmus Stoklund.

- Jeg har ikke lige her og nu et særligt fokus i forbindelse med infrastrukturen, men det er klart, at sådan noget som ladestandere er helt afgørende, tilføjer han.

Derudover peger han på forhandlinger i Folketinget i det nye år, hvor han mener, at afgiftsstrukturen skal være et samtaleemne, så det ikke bliver "uforholdsmæssigt dyrt at købe elbiler".

Når man ser på salget af biler per indbygger, fordeler de sig mere jævnt i hele landet. Højest scorer Hørsholm Kommune med 26,3 solgte elbiler per 1000 indbyggere.

I top ti er fem af kommunerne jyske, fire sjællandske og en fynsk.