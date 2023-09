El-måleren fejlede i 22 år: Nu får de 7,4 millioner tilbage

- Vi blev kontaktet af elselskabet Konstant i starten af sommeren. De fortalte, at de havde en pose penge til os. De havde opdaget den her fejl, hvor 11 elmålere af en eller anden årsag har målt dobbelt, og derfor har beboerne betalt for meget i hele den periode, siger Marianne Brammer.

Der er tale om såkaldt fællesstrøm - det vil sige belysning på eksempelvis fællesarealer, parker og i trappeopgange - for afdelingen Elstedhøj i Lystrup, der rummer sammenlagt 416 boliger i to bebyggelser.

I ikke mindre end 22 år har beboerne i en afdeling under Boligforeningen Århus Omegn ved en fejl betalt for meget for elforbruget.

I næste uge er der afdelingsmøde i boligforeningen, og her skal der blandt andet stemmes om, hvorvidt den skal bruge penge på at skifte de nuværende affaldscontainere ud med nedgravede beholdere, såkaldte molokker, som man eksempelvis kender det fra midtbyen i Aarhus.

Et regnestykke med 416 boliger, 22 år og beløbet på 7,4 millioner kroner i kuglerammen viser, at det drejer sig om en årlig merudgift på 808 kroner pr. bolig og 17.776 kroner, hvis man altså har været med til at betale i hele perioden.

Det er alle beboere for nylig blevet orienteret om skriftligt, og ifølge direktøren har ingen kontaktet boligforeningen og gjort krav på at få et beløb retur til egen lomme.

Jette Holgersen, formand for afdelingsbestyrelsen igennem de seneste ti år, siger til TV2 Østjylland, at hun glæder sig over, at pengene kan være med til at dække en konkret udgift som etablering af en ny affaldsløsning, for sådan en udgift ville ellers skulle dækkes over huslejen.

- På den her måde undgår vi huslejestigninger, hvis det altså bliver vedtaget at få de her molokker, som de hedder. Vi har driftsudgifter for 32 millioner kroner om året, så ja, det er da rart at få det beløb ekstra til rådighed, siger Jette Holgersen.