Ekstra vacciner presser vaccinationssted: Op til en times ventetid

Han var troppet op kort før hans vaccinetid klokken 11 ved vaccinationscentret på Paludan Müllers Vej i Aarhus N, men måtte altså se frem til en hel del ventetid.

Han fortæller, at han fik at vide af personalet på stedet, at han måtte forvente at stå i kø i en time.

- Det er meget overraskende. Når man laver en aftale, går der normalt ikke mere end fem til ti minutter, siger Farmarz Moradi.

- Troede, vi kunne gå lige ind

Han er han ikke den eneste, der kan berette om lange køer ved vaccinationscentret i det nordlige Aarhus i dag.

20-årige Jonathan Gysting og 19-årige Anne Andersen havde allerede ventet i et kvarter, da TV2 ØSTJYLLAND mødte dem i køen omkring klokken halv to.