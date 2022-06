Eksrådmand melder sig ud af DF: - Pia K. har tabt hovedet

Så selv om partiet ikke har fremlagt ret meget, føler du, at det er dit rigtige politiske hjem?

- Ja.

Kan du forstå, hvis nogen mener, at det ind til videre lyder som et lidt hult parti, når det ikke præsenterer meget andet end, at Inger Støjberg er formand, og at hende kan man stole på?

- Det kan jeg da godt forstå, at man kan undre sig over, men man må også give damen stor respekt. De mange vælgererklæringer, hun har fået, må være et tegn på, at der er nogen i dette land, der synes, hun gør det godt.