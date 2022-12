Ekspertgruppe: Trods masser af initiativer har naturen det skidt

Der bliver gjort meget i Østjylland for at forbedre biodiversiteten, både i kommuner og hos private, men alligevel ser det fortsat ikke for godt ud.

Det fastslår en ny rapport fra forskere på Aarhus Universitet.

- Mange arter i tilbagegang, og mange arter er også forsvundet de seneste bare ti år, og den udvikling vil fortsætte, hvis ikke vi gør noget anderledes, forklarer forsker i biodiversitet Camilla Fløjgaard, der blandt andet ønsker sig våde enge, moser og flere vandløb.

Derfor tog TV2 ØSTJYLLAND tirsdag med Camilla Fløjgaard på tur i skoven ved Moesgaard for at se, hvor hun mener, det halter med biodiversiteten: