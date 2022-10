Ekspert var på stadion: - Jeg endte sgu også selv med at synge

Selvom den silkeborgensiske fodboldkommentator normalt holder sig i formerne, så kunne han heller ikke lade vær med at lade sig rive med under dagens kamp.

- Der var måske 5000 på stadion. Og de 4000 af os er ikke vant til at gå til fodbold her, og kender ikke sangene. Men da de scorer til 4-0, så ryger hele stadion helt spontant ud i 4-0 sangen. Og det var et helt magisk øjeblik, for der kom en sang, vi alle sammen kendte. Og jeg endte sgu også selv med at synge, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Bedste resultat i 25 år

Aarhus Fremad havde sin storhedstid i 90'erne, hvor klubben tog på vild rejse fra serie 3 og hele vejen op til Superligaen.

Siden da har der dog været langt mellem de store resultater på Riisvangen, hvor klubben de seneste år har huseret i 2. division.