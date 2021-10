Ekspert: Lad være med at forbyde smartwatches i skoler

Den opgave hviler i høj grad også på forældrene - især de ressourcestærke forældre - mener han. Men skolen har en rolle at spille i forhold til nye teknologier.

- For de vil altid være der, de vil altid være en del af det. Hvis vi skal forbyde alt, der bliver forstyrrende, så kan man forbyde rigtig mange ting, siger Andreas Rasch-Christensen.

Hvad kan lærerne gøre i undervisningen?



- Jeg synes, man skal lægge ure og mobiltelefoner væk i undervisningen, når man ikke har brug for dem.

- Så skal man måske have nogle ganske få timer, hvor man taler om, hvad det faktisk betyder for vores måde at være sammen på. Hvad det betyder for vores måde at kommunikere på. Hvorfor det er vigtigt, at vi indimellem ikke bruger dem, lægger dem væk og koncentrerer os om noget andet.

- Den type af dialog er fuldstændig afgørende for eleverne og egentlig også for forældre, lærere og pædagoger, afslutter Andreas Rasch-Christensen.