Ekspert er forsigtig optimist: - Jeg tror, kurven er knækket

En forsigtig optimist er bedre end ingen optimist.

Selvom antallet af nye smittede fortsat stiger i Aarhus, er afdelingslæge på Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital, Christian Wejse, relativt fortrøstningsfuld ved de seneste tal.

Torsdag er 114 flere personer smittet med COVID-19 i løbet af det seneste døgn i Danmark, viser tal fra Statens Serum Institut. 39 af disse bor i Aarhus.

Læs også Sådan går det med smittetallene i Aarhus

Oplagt at bremse genåbning

Christian Wejse mener, at vi skal tage den nuværende situation alvorligt, men synes ikke, der er grundlag for en alarmtilstand, hvor man lukker hele samfundet ned igen.

- Det er klart, at man skal tage bestik af, at vi nu har åbnet rigtig mange ting i samfundet mere og mere op, og at vi ser en stigning i antallet smittede. Det er oplagt, at vi bremser den genåbningsstategi, der har været, men vi er ikke et sted, der kalder på nogle meget drastiske forholdsregler, siger Christian Wejse til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Se tallene: Så mange er smittet i din kommune

Christian Wejse er forsigtig optimist i forhold til at knække coronakurven.

En faldende tendens

Faktisk er afdelingslægen på Infektionssygdomme, AUH, relativt fortrøstningsfuld ved de seneste tal, især for Aarhus.

- Jeg tror, kurven er knækket. I sidste uge så vi en fordobling fra dag til dag, og nu er det en faldende tendens, vi er inde i. Det er stadig nogle relativt høje tal, men slet ikke med en stigningsgrad, som den, vi så i sidste uge. Jeg er egentlig forsigtig optimist i forhold til, at vi er ved at knække den her kurve og få bugt med den her stigning, siger Christian Wejse til TV2 ØSTJYLLAND.

Bobler og småbrande

Han understreger dog, at det fortsat kan "stikke af", hvis vi ikke er forsigtige.

- Vi skal regne med, at vi kommer til at se lignende udbrud i andre kommuner. Vi ser et jævnt stort antal af kommuner, hvor mange er smittede i den seneste tid, og det betyder, at det bobler rundt omkring. Der er nogle små brande, og dem skal vi sørge for at slukke, ellers kan det godt stikke af, for der er stadig en meget lille del af den danske befolkning, der er immune, siger Christian Wejse.

Slet ikke presset

På den korte bane kan der måske en periode med lidt flere indlæggelser, lyder det fra Christian Wejse.

- Jeg forventer ikke, at vi får travlt på hospitalet, men vi risikerer helt klart, at nogle de unge mennesker, der er smittede nu, kan smitte deres forældre eller bedsteforældre, og at nogle af dem kan blive så alvorligt syge, at de skal indlægges. Der kommer måske en periode, hvor vi ser får lidt flere indlæggelser, men jeg forventer, at det er noget, vi kan håndtere. Hospitalsvæsenet er overhovedet ikke presset, som billedet er nu, siger han.

Her kan du få et overblik over, hvor mange nye, der bliver testet positiv for COVID-19 i de enkelte østjyske kommuner