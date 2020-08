Ekspert: Elever skulle aldrig være sendt hjem

Det giver ikke mening, at tusindvis af elever på ungdomsuddannelser har siddet hjemme i flere uger. Sådan lyder den kontante dom fra Søren Riis Paludan, professor ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet.

- Det er mærkeligt, at de har kunnet samle sig alle mulige andre steder, men de må ikke samle sig, når de vil lære noget, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

De har skrevet læserbreve, strejket fra den virtuelle undervisning og demonstreret foran Aarhus Rådhus. Eleverne på kommunens ungdomsuddannelser har krævet at komme tilbage i skole, siden de blev bedt om at blive hjemme i stedet for at begynde det nye skoleår i begyndelsen af august.

De nye elever måtte sidde derhjemme i stedet for at møde deres nye klassekammerater, mens resten af eleverne kunne fortsætte en lang række af uger og måneder, hvor de ikke har måttet være fysisk tilstede på deres uddannelse.

Onsdag fik de endelig lov til at vende tilbage. Men forundringen over, at det netop var dem, der ikke måtte møde op i skole efter sommerferien, sidder eleverne stadig med.

- Vi har ventet i lang tid på det, og jeg synes, det er mærkeligt, at man har prioriteret på den måde, siger Frida Vase, Århus Statsgymnasium, der havde første fysiske skoledag onsdag.

Og det er ikke nogen urimelig undren, hvis man spørger Søren Riis Paludan.

- Man havde ikke indlæggelser, der gik op i høje tal, og man kunne åbne folkeskoler og universiteter, så jeg har svært ved at se, hvorfor man skulle holde dem lukket, siger han.

Han kalder det 'et meget stort indgreb' at lukke ned for ungdomsuddannelserne. Mange elever har også sat spørgsmålstegn ved, hvorfor de måtte mødes på barer og cafeer, når de ikke måtte være sammen i deres klasselokaler.

Det forstår Søren Riis Paludan heller ikke.

Han mener i stedet, at man skulle have brugt samme taktik på ungdomsuddannelserne, som man har gjort i folkeskolen.

- Så lukker man klassen og deres lærere ned og sender dem hjem. Så skal eleverne komme med to negative test, og så kan de komme tilbage i skole. Så kan man køre et normalt samfund, siger professor Søren Riis Paludan.

På Århus Statsgymnasium er Frida Vase glad for, at hun endelig kan møde sine nye klassekammerater som andet end ansigter på en computerskærm.

- Jeg synes, det er fedt, at vi endelig får lov til at komme i skole, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.