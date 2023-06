Ekspert afviser forbud som løsningen - gør det kun værre

- Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er en alt for simpel løsning på et meget komplekst problem, siger han.

Jeppe Bundsgaard, der er professor på DPU, er dog ikke sikker, at et forbud er vejen frem. Tværtimod.

- Det er et problem, at børn i dag bliver manipuleret og misbrugt af de her store overvågningskapitalistiske virksomheder. Børnene er ofre i den her sag, ikke skyldige, siger professoren.

Ifølge ham går løsningen ud over børnene, uden at tage fat om det reelle problem.



Med skolens forbud rykker man nemlig bare problemet udenfor skoletiden, men det forsvinder det ikke af.

- Så snart de går ud af skolen, eksisterer det, og det eksisterer tifoldigt, for de fællesskaber, som skolen har skabt, eksisterer også udenfor, og de eksisterer på sociale medier. Så hvis der har været konflikter i løbet af dagen, tager de dem med over på de sociale medier, og så er der ingen til at hjælpe dem, siger Jeppe Bundsgaard.

Skolen bør derfor hjælpe børnene med konflikterne, mener professoren, ellers bliver børnene lette ofre for virksomhedernes forretningsmodeller, og problemerne risikerer at blive endnu værre.