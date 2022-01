Eksamen med tre personer aflyst - men få dage efter samles hel klasse

Jens Philip Yazdani mener, at universitetet burde gøre, hvad de kan for at holde så meget åbent som normalt.



- Jeg vil gerne understrege, at når pandemien tager så lang tid, at vi for pokker da holder fast i de fysiske ting, vi kan, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Der er tusind andre ting, som man må i samfundet, hvor der er langt større chance for at sprede smitte end at sidde to-tre mennesker i et stort lokale, siger den studerende.



Følger opfordring

Aarhus Universitet fortæller, at de lige nu arbejder ud fra de opfordringer, som er givet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Opfordringerne siger, at universiteterne skal: