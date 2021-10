Eks-hjemløs: Regeringens udspil er ikke nok

Folketingsmedlem Camilla Fabricius (S), forstår bekymringen, men mener, at udspillet har taget højde for de hjemløses behov for støtte.

- Det er vigtigt at sige, at det her er et udspil, og at vi nu skal i gang med forhandlingerne. Men det, vi lægger op til, er, at der skal være større incitament til at hjælpe, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- At man benytter de specialiserede metoder, der skal til for at hjælpe borgerne (de tidligere hjemløse red.) i lejlighederne, og at man siger til kommunerne, at de skal hjælpe her.

Men mener du, at det er nok, at der blot sker en omlægning af støtten til de hjemløse?

- Jeg synes faktisk, at det er ret væsentligt, at folk får deres eget hjem og bolig. Det er vigtigt, at de penge vi bruger, giver en reel forandring.