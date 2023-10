Egon arbejdede på sin 95-års fødselsdag: - Jeg bliver ved, så længe jeg kan

I regn og blæst, sne eller solskin er Egon Laursen på pletten. Hver lørdag og onsdag formiddag sælger han honning, honningbolsjer og honningstearin lys fra sin lille stand til torvedag på Ingerslev Boulevard i Aarhus.

Selv i lørdags, da han fyldte 95 år, brugte han dagen i sin lille honningbod.

- Jeg kan godt lide honning, og jeg kan godt lide at sælge det. Man får snakket med en hel masse mennesker. Selvfølgelig skulle jeg være her på min fødselsdag også, siger Egon Laursen, der bor i Tilst i Aarhus.

På fødselsdagen sidste lørdag fik han mange lykønskninger med på vejen, ligesom der også kom noget familie forbi med kage.

Han står ved boden fra klokken 8-14 både onsdage og lørdage.

- Man skal jo gerne holde sig i gang så længe som muligt. Det kan selvfølgelig godt være lidt hårdt, hvis vejret er barskt, men her er en lille bænk, jeg kan sætte mig på, hvis jeg bliver træt, siger Egon Laursen.

Har solgt honning i 38 år

Han fik smag for torvelivet, da hans nabo tilbage i 1985 fik en stand og opfordrede ham til at prøve det af. Det var dog først, da han gik på pension, at han begyndte at stå på torvet både onsdag og lørdag.

- Det er jo lidt særligt, at der stadig er sådan et torvemarked her i Aarhus, og at der kommer så mange mennesker. Det kan jeg godt lide at være en del af, siger han.