Efterskoleelever afholder egen festival med kendte kunstnere

- På efterskoler har der været særlige restriktioner i forbindelse med corona, og det har gjort det muligt med et sådant arrangement. Vi kan bare gøre ting mere fælles på en efterskole, siger forstanderen.



Forstanderen fortæller, at der selvfølgelig er et stort fokus på god hygiejne, at undgå smittespredning, og at efterskolen efterlever alle gældende retningslinjer.

Festivalen er et lukket arrangement for elever på efterskolen, der huser 140 elever. Den vil være uden alkohol.