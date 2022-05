Efterlyste mænd er anholdt

Onsdag formiddag bad Østjyllands Politi offentligheden om hjælp til at finde to efterlyste mænd, der var blevet knyttet til en episode i Salling i Aarhus.

Mændene er nu anholdt, oplyser politiet på Twitter.

Her står der yderligere, at de selv tog på Politigården, hvor de udover at blive anholdt også kan se frem til at blive sigtet.