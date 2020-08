Politiet efterlyser nu yderligere to mænd i sagen om to drab i Aarhus. Foto: Østjyllands Politi

Østjyllands Politi efterlyser med navn og foto to mænd. De mistænkes for at have været involveret i en stor hashhandel, der kædes sammen med drabet på en 25-årig mand 22. juli.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

De efterlyste er 45-årige Mike Birkholm Bruus og 25-årige Omar Mohamad Metashar.