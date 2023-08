Efterlyser vidner - mand onanerede på stisystem

To kvinder anmeldte onsdag kort før klokken 17, at de havde set en mand, der åbenlyst stod og onanerede på et stisystem mellem Ellehøjskolen og fodboldbanerne ved Åby Ringvej i det vestlige Aarhus.

En patrulje rykkede ud til stedet, men da betjentene ankom, var manden forsvundet.

Han beskrives som 35-45 år og 175-180 centimeter høj. Vidner fortæller, at han er almindelig til kraftig af bygning og mørk i huden med kort, mørkt krøllet hår.