Efterlyser Rema-røver med billeder

Siden juni har Østjyllands Politi forgæves forsøgt at finde den unge mand, der den 21. om aftenen begik et røveri mod Rema 1000 på Trøjborg i det nordlige Aarhus.

Nu efterlyses manden med billeder, der kan ses øverst i artiklen.

- Grunden til, at vi først nu efterlyser manden med billeder, er, at vi havde nogle spor, vi først undersøgte. De førte dog ikke til manden, så nu beder vi om offentlighedens hjælp, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi Emil Enemark Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Røveriet fandt sted kl. 22.01, hvor den mistænkte gerningsmand undlod at betale for sine varer - to pakker cigaretter og en energidrik.