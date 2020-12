Efterlyser 5-7 unge mænd efter overfald og røveri

Fælles for begge episoder er, at det er en gruppe på fem til syv unge mænd, der er mistænkt for at stå bag.

- Vi har en formodning om, at det er den samme gruppe, der har turneret i indre by, siger vagtchef Bo Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.



De fire mænd er 15-20 år gamle, udenlandske af udseende og iført mørkt tøj. Der er ikke noget, der tyder på, at de kender deres ofre i forvejen. Motivet bag overfaldet og røveriet er ukendt.

Politiet beder vidner om at henvende sig på telefon 114, hvis man har oplysninger i sagen.