Efterladt kanin i alt for lille papkasse får internat op i det røde felt: Dumping af dyr er ikke løsningen

- Det er en opfordring til, at man tager det ansvar på sig, som det er, når man har valgt at anskaffe sig et kæledyr, forklarer Karina Hindborg.



På internatet har deres kapacitet til at tage sig af flere efterladte kaniner nemlig nået sit maksimum.

- Min opfordring i opslaget er, at vi gerne vil have fat i dem, der påtænker at få et kæledyr, inden de skaffer de her kæledyr, så vi kan guide dem til at vælge den rigtige dyreart og matche bedst muligt, siger hun.