Efterladt hund tissede i bilen: Ejeren fik to sigtelser

Da en patrulje fra Østjyllands Politi søndag klokken 23.57 kørte ud til en adresse i Aarhus N, endte det med to sigtelser til en kvindelig hundeejer.

En bekymret borger havde ringet til politiet, fordi hun havde set en hund sidde i en bil i flere timer.

Hunden så ikke ud til at have det godt, hvilket altså fik en patrulje til at køre derud, oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Betjentene kom til en ulåst bil, så de kunne hurtigt få adgang til den og hunden, som sad derinde.