Efter voldsomt knivstikkeri: Politiet ved, hvem de leder efter

I et ellers roligt villakvarter i Risskov nord for Aarhus blev en 20-årig mand fra Djursland sent torsdag aften stukket ned med kniv og fik flere skader.

Rolsøvej, hvor overfaldet fandt sted, var afspærret, mens politiet sikrede spor.

- Vi har efterforsket sagen intensivt hele natten for at finde frem til gerningsmanden og få et klarere billede af, hvad der skete. Der er intet, der tyder på, at overfaldet skulle være banderelateret, og ud fra de oplysninger vi har, virker det tilfældigt, at overfaldet netop er sket på Rolsøvej, sagde vicepolitiinspektør Thomas Schouby i en pressemeddelelse fredag.



Det 20-årige offer var dog ikke tilfældigt, vurderer politiet.