Efter video af gerningsmand: Politiet har flere tip at gå videre med

Siden Østjyllands Politi for godt en uge siden valgte at offentliggøre en video af gerningsmanden til drabet på en 21-årig mand på en tankstation i Viby, er der kommet mange brugbare tip.

Det oplyser chef for efterforskningen Brian Voss Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er både kommet nye oplysninger og noget, vi måske godt vidste.

- Der er kommet en del, og dem er vi rigtig glade for og i gang med at undersøge, samtidig med at efterforskningen kører, siger Brian Voss Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.